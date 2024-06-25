Zirve bitti ortalık yine karıştı! Mehmet Şimşek'ten CHP'nin 'Bir değişim iradesi görmedik' çıkışına yanıt

CHP'nin Hazine ve Maliye gölge bakanı Yalçın Karatepe ve beraberindeki heyet, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 4 saat 15 dakikalık bir zirve gerçekleştirdi.

KARATEPE: DEĞİŞİM İRADESİNİ MAALESEF GÖRDÜK

Ankara'daki görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Karatepe ise toplantıda yaşananlara dair bilgiler verdi. Şimşek ile görüşmelerinde, asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarına ciddi artış, tarımsal desteklerinin artırılması ve vergide adaletsizliğin giderilmesi başlıklarındaki dört ana talep ilettiklerini belirten Karatepe, "Görüşme sonunda acı reçeteyi vatandaşa çıkaran anlayışta bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük" yorumunu yaptı.

ŞİMŞEK'TEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN ELEŞTİRİLERE YANIT

Karatepe'nin görüşmeye ilişkin yorumları yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi. Bakan Şimşek "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe'yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm.

"EKONOMİ PROGRAMIMIZA İLİŞKİN SUNUM YAPTIK"

Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık.

"UMARIM BU TUTUM NORMALLEŞME RUHUNU ZEDELEMEZ"

Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez."