Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ödemiş'te İncelemelerde Bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ödemiş ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kasapoğlu, ilk olarak Horzum Mahallesi'nde barbunya ve fasulye üreticileriyle bir araya geldi. Ardından 8 kişinin yaşadığı Lübbey Mahallesi'ni ziyaret ederek, Zafer Mahallesi'ndeki Ödemiş 100. Yıl İlkokulu'nu gezdi.

Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yapımı süren yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, son olarak Ödemiş Stadı'nda Ödemişspor yönetimiyle buluşarak talepleri dinledi.

Kasapoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, Ödemiş programının verimli geçtiğini söyledi.

Ziyaretler sayesinde vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli çalışmalar, projeler hakkında görüşme yaptıklarını belirten Kasapoğlu, ilçede devam eden yatırımlar, çalışmalar, planlar ve projeleri masaya yatırdıklarını ifade etti.