Mehmet Kasapoğlu: "İzmir'e bir ilki daha yaşatmaktan çok mutluyuz"

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu açılışına sayılı günler kalan Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzundaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, İzmir'e bir ilki daha yaşatmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, tesisin hem İzmir'in hem de Türkiye'nin spor altyapısının güçlendirilmesi adına atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Çok güzel ve oldukça prestijli bir tesisi İzmir'e kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Halkapınar kompleksi hem şehrimizin hem de ülkemizin spor altyapısını güçlendirme adına atılmış çok önemli bir adım. Aynı zamanda İzmir'in uzun yıllardır eksikliğini hissettiği uluslararası standartlardaki ilk tam olimpik kapalı yüzme havuzu olması bakımından da ayrıca özel bir konumda." dedi.

AK Parti hükümetleri olarak tüm alanlarda olduğu gibi sporun da her branşını desteklemek, gençleri başta olmak üzere yediden yetmişe herkesin spora erişimini artırmak için gece gündüz çalıştıklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Halkapınar Kompleksimiz sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda halkımızın daha sağlıklı, dinamik ve güçlü bir geleceğe adım atabilmesi için yapılan büyük bir yatırım. Tesisimiz kapalı tam olimpik havuz olması bakımından İzmir'in ulusal ve uluslararası organizasyon kabiliyetini yıl geneline yayması, 4 mevsime çıkaracak olması bakımından da çok değerli. Kompleksimiz yalnızca profesyonel sporcuların kullanımıyla sınırlı değil elbette. Atlama havuzu, çocuk havuzu ve fitness merkeziyle tüm halkımızın kullanımına da açık olacak. Sporu tabana yayma, herkes için erişilebilir kılma vizyonumuzun nadide bir örneği olacak" diye konuştu.

Tesisin AK Parti'nin hizmet vizyonunun güzel bir simgesi olduğunu kaydeden Kasapoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: "Özellikle bu tesisin açılışı, ülkemizin ve İzmir'imizin spor altyapısına verdiğimiz önemin, AK Partimizin eser ve hizmet vizyonunun güzel bir simgesi. Sayısı her yıl artan prestij eserlerimiz Türkiye'nin spor politikalarının ne kadar doğru bir şekilde ilerlediğini, sporun sadece sporculara değil, her bireye hitap eden bir ulusal değer ve imkan haline geldiğini gösteriyor. İzmir'imiz de bu vizyonun meyvelerini fazlasıyla alan şehirlerimizin başında geliyor. Bu vesileyle Halkapınar Tam Olimpik Yüzme Havuzu 'muzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, başta her aşamasıyla yakından ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve bu tesisin hayata geçmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." - İZMİR