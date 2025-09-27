Haberler

Mardin'i Orta Doğu'nun Üretim ve Ticaret Üssü Yapma Vizyonu

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Mardin'de çiftçilerin ve turizmin durumuna dikkat çekerek, kenti Orta Doğu'nun üretim ve ticaret merkezi haline getirmek istediklerini açıkladı.

SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, "Bugün çiftçimiz kuraklıkla, elektrik maliyetleriyle, desteklerin yetersizliğiyle boğuşuyor. Bizim hedefimiz, Mardin'i sadece Türkiye'nin değil; Orta Doğu'nun üretim ve ticaret üssü haline getirmektir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Mardin'de partisi tarafından öğretmenevinde düzenlenen 'Ortak Akıl Güçlü Şehir Çalıştayı'na katıldı. Tekin, burada yaptığı konuşmada, kente gelen turistlerin uzun süreli kalmadıklarını belirterek, "Mardin için hayalimiz; geçmişin ihtişamını geleceğin vizyonuyla buluşturan, kültürüyle, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, teknolojisiyle öncü bir şehir olmaktır. 2022 ihracatımız 1,14 milyar dolar. Bunun yüzde 56'sı hububat ve bakliyat. Rarıma dayalı ihracat yapıyoruz. Turizmde her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyoruz. 120 arkeolojik sit alanı, 1029 tescilli tarihi bina, onlarca cami, manastır, kilise var. Fakat ortalama kalış süresi 1,5 gün. Turist geliyor ama hemen gidiyor" dedi.

'IRAK, SURİYE BİZİM DOĞAL PAZARIMIZ'

Mardin'in Mezopotamya Ovası'nın bereketli topraklarına sahip olduğunu ifade eden Tekin, "Bu topraklar binlerce yıldır insanları doyurdu, imparatorluklara bereket kattı. Ama bugün çiftçimiz kuraklıkla, elektrik maliyetleriyle, desteklerin yetersizliğiyle boğuşuyor. Bizim hedefimiz, Mardin'i sadece Türkiye'nin değil; Orta Doğu'nun üretim ve ticaret üssü haline getirmektir. Irak, Suriye, Körfez ülkeleri, bizim doğal pazarımızdır. Ama aynı zamanda Avrupa'ya açılacak yolların da merkezindeyiz. Mardin, üretimle, ihracatla, turizmle, gençliğiyle, kadınlarıyla, tarihiyle, kültürüyle, sadece bölgesine değil; bütün Türkiye'ye güç katacaktır. Bugün, burada yaptığımız bu çalıştay sadece bir başlangıçtır. Buradan çıkacak raporlar, öneriler, projeler Mardin'in yarınlarını inşa edecek tuğlalar olacaktır. Ben inanıyorum ki ortak akılla hareket edersek; Mardin'i tarımda, sanayide, turizmde, eğitimde, dijitalleşmede ve sosyal kalkınmada örnek bir şehir yapabiliriz. Allah birliğimizi daim etsin, yollarımızı açık etsin. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

