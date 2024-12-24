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Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2025 yılında uygulanacak 22 bin 104 TL'lik asgari ücrete tepki gösterdi. Yavaş, "İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22 bin 104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçinin emeğine reva görülen bu rakam geçim yükünü hafifletmekten uzak" dedi.

"MİLYONLARIN ALIN TERİNİ YOK SAYIYOR"

Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22 bin 104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor! Hayat pahalılığı, markette, pazarda her gün biraz daha artarken, işçinin emeğine reva görülen bu rakam geçim yükünü hafifletmekten uzak. Sosyal, eğitim ve barınma desteklerimizle vatandaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz."

Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasıyla ilgili çarpıcı iddia
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bu adam gibi dürüst adamlar bu ülkeye zor gelir değerini bilmemiz lazım

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Haber YorumlarıBaki Ertaş:

Adam yeni seçimden çıktı istediğini yapar siz belediyecilik yapın sizemi düştü millet memmunki oyunu verdi.size ne oluyor.

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Haber YorumlarıGökhan Gülmez:

sen olsan kesin 70 bin yapardın. hatta bunu kutlamak için 200 trilyon harcayıp konser verirdin. bitmedinizzzzzzs

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Haber YorumlarıÜnal Kula:

reis cok yaşa....milletin agzina ettin..

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

başkanım bu olaya bi el at en kısa zamanda bi konser ver

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Haber YorumlarıMetto Barber:

Bu nusubet konusuyor , konserde harcadigin paralari versene yavsak

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Haber YorumlarıRecep Ozkan:

sen önce SGK borcunu öde mansur

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