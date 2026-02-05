Haberler

AK Parti'li Arınç'tan Manisa Kültür Yolu Festivali değerlendirmesi

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 30 Mayıs'ta başlayacağını ve şehrin kültürel zenginliklerini ön plana çıkaracağını açıkladı. Festival, 30 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde yapılacak ve şehir ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 30 Mayıs'ta başlayacağını belirterek, "Manisa tarihi, kültürü ve sanata olan ilgisiyle bu festivale çok yakışıyor." ifadesini kullandı.

Arınç yaptığı yazılı açıklamada, Kültür Yolu Festivali'nin Türkiye'nin kültür, sanat ve turizm alanındaki en kapsamlı organizasyonlarından biri olduğunu kaydetti.

Manisa'nın bu güçlü marka içinde yer almasının şehir adına önem taşıdığını dile getiren Arınç, geçen yıl ilki düzenlenen festivalin kentte yoğun ilgiyle karşılandığını anlattı.

Arınç festivalin 30 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini aktararak, organizasyonun şehir ekonomisine de katkı sunacağını ifade etti.

Vatandaşları festivale davet eden Arınç, şunları belirtti:

"Manisa tarihi, kültürü ve sanata olan ilgisiyle bu festivale çok yakışıyor. Kültür Yolu Festivali, Manisa'nın potansiyelini Türkiye'ye ve dünyaya gösteren önemli bir vitrindir. Bu organizasyon sayesinde hemşehrilerimiz sanatla iç içe günler yaşayacak, esnafımız kazanacak, şehrimizin turizm değeri daha da güçlenecek."

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Politika
