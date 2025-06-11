Malatya Çarşı Merkezi'nde İlk Teslimatlar Temmuz'da

Malatya Çarşı Merkezi'nde İlk Teslimatlar Temmuz'da
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AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya Çarşı Merkezi'nin ilk etap teslimatlarının Temmuz ayında başlayacağını açıkladı. Toplamda 4 ada ve 14 bloktan oluşan projede 457 dükkan, 241 ofis ve 94 konut hak sahiplerine verilecek.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, yeniden inşa edilen Malatya Çarşı Merkezi'nde ilk teslimatların Temmuz ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Babacan, " Toplamda 4 ada ve 14 bloktan oluşan ilk etap, önümüzdeki ay hak sahiplerine teslim edilecek" dedi

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, yeni inşa edilen çarşıda toplamda 4 ada ve 14 bloktan oluşan ilk etabın hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek, "Çarşımız daha estetik ve kaliteli bir yapı kazansın diye revizyon talep ettik, Bakanımız da bu talebi olumlu karşıladı" dedi.

Temmuz ayında teslim edilecek yapılarla ilgili bilgiler paylaşan Babacan," Şire Pazarı (4 Blok), 53. Ada (3 Blok), 46. Ada (3 Blok), Kuyumcular Çarşısı (4 Blok). Bu alanlarda toplamda 457 dükkan, 241 ofis ve 94 konut hak sahiplerine teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Geriye kalan blokların da birkaç aylık periyotlarla teslim edileceğini aktaran Babacan, çarşının tamamının gelecek yılın ortasına kalmadan tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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