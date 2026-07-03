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Mahmut Boyraz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı

Mahmut Boyraz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı
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İş insanı Mahmut Boyraz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Deprem sonrası kent ekonomisini yeniden ayağa kaldırmayı hedefleyen Boyraz, şeffaf ve katılımcı bir yönetim vadediyor.

İş insanı Mahmut Boyraz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Boyraz, hedeflerinin Malatya ekonomisinin yeniden ayağa kalkmasına katkı sunacak ortak bir vizyon oluşturmak olduğunu söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Mahmut Boyraz, adaylık kararının uzun süren istişareler ile iş dünyası, sanayici, tüccar ve esnafın beklentileri doğrultusunda alındığını belirtti.

Malatya'nın tarih boyunca üretim, ticaret ve girişimciliğin merkezi olan kadim bir şehir olduğunu ifade eden Boyraz, 6 Şubat depremlerinin kent ekonomisinde derin yaralar açtığını kaydetti. Kentte üretmeye, istihdam sağlamaya ve ayakta kalmaya çalışan işletmelerin büyük mücadele verdiğini kaydeden Boyraz, göreve gelmeleri halinde bu mücadelenin yanında olacaklarını ifade etti.

Esnafın, sanayicinin ve tüccarın sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini belirten Boyraz, "Bugün yalnızca bir adaylık açıklamıyoruz. Bugün Malatya'nın ekonomik geleceğine dair yeni bir umut hareketini başlatıyoruz. Bu yol birlik, üretim, kalkınma ve Malatya'nın yeniden ayağa kalkma yoludur" ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı üyelerinin sorunlarına çözüm üreten, üretim, yatırım ve ihracatı destekleyen güçlü bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini aktaran Boyraz, şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.

Boyraz, Malatya iş dünyasının desteğini beklediğini belirterek, birlik ve ortak akıl ile kentin ekonomik kalkınma sürecine katkı sunacaklarını sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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