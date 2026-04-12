Macaristan'da ilk sonuçlara göre seçimi muhalefet lideri Peter Magyar kazandı

Macaristan'da Ulusal Seçim Ofisi tarafından paylaşılan ilk sonuçlara göre, parlamento seçimlerini Peter Magyar liderliğindeki muhalefet partisi Tisza kazanırken, Başbakan Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Macaristan'da halk, parlamento seçimlerinde oy verme işlemenin sona ermesinin ardından oy sayım işlemi devam ediyor. Macaristan Ulusal Seçim Ofisi tarafından oyların yaklaşık yüzde 85'inin sayılmasıyla birlikte yayınlanan sonuçlara göre, Peter Magyar liderliğindeki muhalefet partisi Tisza seçimin galibi oldu. Tisza'nın 199 sandalyeli Macaristan Ulusal Meclisi'nde 138 milletvekili çıkarması bekleniyor. Seçime katılım oranı Avrupa'da eşine az rastlanır seviyelerde yaklaşık yüzde 78 olarak gerçekleşti.

Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi

İlk sonuçların gelmesinin ardından Başbakan Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi. Orban seçim yenilgisini kabul ederek, muhalefet partisi Tisza lideri Peter Magyar'ı tebrik etti. Orban, sonuçların netleşmesiyle birlikte yaptığı açıklamada halka muhalefetten hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Bunlar nihai sonuçlar değil ama seçimin sonucu anlaşılır ve açık. Bizim için acı verici ancak tartışmasız. Önümüzdeki günler, yaraları sarmakla ilgili olacak. Herkese sağlık ve bugünden daha iyi akşamlar diliyorum. Tanrı hepimizi korusun. Yaşasın Macarlar" ifadelerini kullandı.

Bu seçim sonucunun ülke için ne anlama geldiğini henüz bilmediklerini ve bunun zamanla ortaya çıkacağını söyleyen Orban, "Ülkemize muhalefette hizmet edeceğiz. Önümüzdeki görev açık. Artık yönetme yükü omuzlarımızda değil ve şimdiki görevimiz, toplumumuzu güçlendirmek" dedi

"Macarlar, hiçbir zaman bu kadar yüksek sayıda oy kullanmadı"

Magyar ise sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, Başbakan Orban'ın kendisini telefonla arayarak seçim zaferinden ötürü tebrik ettiğini duyurdu. Seçimlerin 1990'dan bu yana en yüksek katılımla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Magyar, "Macarlar, hiçbir zaman bu kadar yüksek sayıda oy kullanmadı. Macarların çoğu, bugünkü seçimlerin ne kadar önemli olduğunu fark etti" ifadelerini kullandı.

Magyar, Avrupa'dan tebrik telefonları aldı

Magyar, ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de kendisini telefonla arayarak tebrik ettiklerini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'da seçimi AB yanlısı Tisza'nın kazandığının netleşmesinin ardından sosyal medyada yayınladığı açıklamada, "Macaristan, Avrupa'yı seçti" ifadelerini kullandı. Von der Leyen, "Avrupa da her zaman Macaristan'ı seçmiştir. Birlikte daha güçlüyüz. Bir ülke, Avrupa rotasına geri dönüyor. Birliğimiz güçleniyor" dedi.

"Macar halkı kararını verdi"

Almanya Başbakanı Merz ise, "Macar halkı kararını verdi. Sevgili Peter Magyar, seçim başarınızdan ötürü en kalpten tebriklerimi sunuyorum. Sizinle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Güçlü, güvenli ve her şeyin ötesinde birlik içinde bir Avrupa için güçlerimizi birleştirelim" diye yazdı.

"Bugün Avrupa ve Avrupa değerleri kazandı"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Bugün Avrupa ve Avrupa değerleri kazandı. Tarihi seçimler nedeniyle tüm Macar vatandaşlarına tebrikler. Tüm Avrupalılar adına daha iyi bir gelecek için Peter Magyar ile birlikte çalışmayı iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ı Avrupa'nın ana akım siyasetine yaklaşması bekleniyor

Macaristan Başbakanı Orban'ın Fidesz partisinden eski bir çalışma arkadaşı olan ve 2024'te muhalefet partisi Tisza'ya katıldıktan sonra büyük bir çıkış yakalayan Magyar'ın Macaristan'ı Avrupa'nın ana akım siyasetine yakınlaştırması bekleniyor. Ülkenin 45 yaşındaki müstakbel başbakanı Magyar'ın kazanması, Orban'ın dört dönemdir iktidarda olduğu Macaristan için bir dönemin sonu olacak.

Orban, Putin'in yakın müttefiki olarak görülüyordu

Tisza lideri Magyar'ın AB ile ilişkileri yeniden kurması, dondurulmuş AB fonlarının serbest bırakılmasını sağlaması, Rusya ile ilişikileri sınırlandırması ve AB'nin Ukrayna'ya yönelik yardım kredisine engel olan Macar vetosunu kaldırması bekleniyor.

Görev süresi boyunca AB'nin en uzlaşmaz liderlerinden biri olarak öne çıkan Orban, AB tarafından Avrupa'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden biri olarak görülüyordu.

Trump açık destek vermişti

Orban'ın kaybetmesi, seçimler öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a açık destek veren, Başkan Yardımcısı James David Vance'i Budapeşte'ye gönderen ve Amerika'nın ekonomik gücünü Orban için kullanma sözü veren ABD Başkanı Donald Trump adına da siyasi bir yenilgi oldu.

Sonuçlarla birlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emri bulunmasına rağmen kendisini Budapeşte'de ağırlayacak kadar ileri giden Avrupalı bir müttefikini kaybetmiş oldu. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı