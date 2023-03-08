Liberal Demokrat Parti seçimlerde tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

Liberal Demokrat Parti, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı Masa'nın adayı olarak ilan edilmesinin ardından tarafını seçti. LDP'den yapılan açıklamada, "Ekonomi görüşleriniz her ne kadar uyuşmasa da mevcut şartlar ve söylemler çerçevesinde hukuka saygı, çağdaş laik demokrasi ve şeffaf bir meclis için desteğimizin Millet İttifakı'ndan yana olduğunu kamuoyuna açıklarız" ifadeleri yer aldı.

Pazartesi günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tam kadro bir araya gelen 6'lı Masa, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı. Masadaki diğer liderler ise cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacak.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'DA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK ATANACAK

6 partinin yayınladığı ortak metnin 12. maddesinde ise "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." ifadeleri yer aldı.

LDP: MİLLET İTTİFAKI'NI DESTEKLEYECEĞİZ

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası Liberal Demokrat Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Seçimde Millet İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklayan LDP'nin açıklamasında, "Ekonomi görüşleriniz her ne kadar uyuşmasa da mevcut şartlar ve söylemler çerçevesinde hukuka saygı, çağdaş laik demokrasi ve şeffaf bir meclis için desteğimizin Millet İttifakı'ndan yana olduğunu kamuoyuna açıklarız" ifadeleri yer aldı.