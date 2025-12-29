Haberler

Leyla Zana Amedspor maçında! Ayakta alkışlandı

Güncelleme:
Bursaspor taraftarlarının tepki çeken tezahüratlarının ardından davet üzerine Diyarbakır'a gelen eski milletvekili Leyla Zana, Amedspor'un Alagöz Holding Iğdır FK ile oynadığı karşılaşmayı stadyumda izledi. "Leyla Zana onurumuzdur" tezahüratlarıyla karşılanan Zana, tribünlerde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Amedsportif Faaliyetler Kulübü, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk ettiği karşılaşmada, dikkat çeken anlar yaşandı.

LEYLA ZANA'YA DESTEK

Bursaspor taraftarlarının tepki çeken tezahüratlarının ardından eski milletvekili Leyla Zana, davet üzerine Diyarbakır'a gelerek Amedspor'un maçını stadyumdan izledi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

"Leyla Zana onurumuzdur" tezahüratları eşliğinde stadyuma giren Zana, tribünlerde dakikalarca ayakta alkışlandı. Zana'ya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya eşlik etti. Karşılaşmayı izlemek üzere Diyarbakır Stadyumu'na gelen Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da Leyla Zana ile tokalaşarak protokol tribünündeki yerine geçti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
