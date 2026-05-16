KUTO Başkanı Akdoğan: 'KOMER'in yeniden hayata geçmesi şart'

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen "Turizm Tanışma ve Sezon Hazırlığı Toplantısı", Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Havva Seçer Sağınç, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile birlikte güvenlik, kamu, yerel yönetim ve turizm sektörünün önemli temsilcileri katıldı. Toplantıda; liman bölgesinde ve şehir içi yollarda yaşanan trafik yoğunluğu, yaz ve kış nüfusu arasındaki büyük farkın oluşturduğu altyapı sorunları, kruvaziyer yolcularının çarşıda daha fazla vakit geçirmesine yönelik merkez indirme noktaları, Kervansaray'ın interaktif müzeye dönüştürülmesi, termal turizm ve gastronomi alanındaki fırsatlar gibi Kuşadası turizmini doğrudan ilgilendiren kritik başlıklar ele alındı.

Toplantının en dikkat çeken başlığı ise Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın gündeme taşıdığı Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin (KOMER) yeniden aktif hale getirilmesi konusu oldu. Akdoğan, KOMER'in yeniden hizmete açılmasının Kuşadası'nın 12 ay turizm hedefi açısından büyük önem taşıdığını belirterek "Ku'adası için en önemli konuların başında Kongre Merkezimizin yeniden hayata geçirilmesi geliyor. Bu büyük yatırım yalnızca Kuşadası için değil, tüm bölge ekonomisi ve 12 ay turizm hedefi açısından büyük önem taşıyor. Ticaret Odası olarak bu konuda kapsamlı raporlar ve çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Ayrıca Kuşadası'nın kruvaziyer turizmindeki stratejik konumuna dikkat çeken Akdoğan, kamu kurumları, meslek odaları ve turizm paydaşlarıyla çözüm odaklı toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplantıda konuşan Aydın Valisi Dr. Osman Varol ise, KOMER hakkında hazırlanan raporların kendisine ulaştırıldığını belirterek süreci yakından takip edeceklerini söyledi. Varol açıklamasında "Kuşadası Ticaret Odası'nın bu konuda ciddi çalışmaları var. Hazırlanan raporları teslim aldım. Detaylı şekilde inceleyip bir yol haritası belirleyeceğiz. Valilik olarak ne yapabiliriz değerlendireceğiz. Bu konuya çok yükleneceğiz, bunun taahhüdünü veriyorum" şeklinde konuştu.

Oldukça verimli geçtiği belirtilen toplantının ardından Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve beraberindeki heyet, Kuşadası Efes Kongre Merkezi'ne giderek yerinde incelemelerde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı