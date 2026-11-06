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Kültür ve Turizm Bakanlığının 2027 bütçesi TBMM komisyonunda görüşülmeye başlandı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2027 yılı bütçesini görüşmeye başladı. Komisyon AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bütçe sunumuna başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun özel bütçe, bütçe, kesin hesapları??????? ve Sayıştay raporları ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Sayıştay raporu görüşülecek.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kurumun 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA
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