Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beyoğlu'nda Esnaf ve Muhtarlarla Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beyoğlu'nda Esnaf ve Muhtarlarla Buluştu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Beyoğlu'nda esnaf ve muhtarlarla bir araya gelerek yabancı turistleri Kültür Yolu Festivali'ne davet etti. Ziyaretler sırasında ekonomi ve hükümet projeleri hakkında bilgi verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında İstanbul Beyoğlu'nda esnaf ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Ersoy, yabancı turistleri Kültür Yolu Festivali'ne davet etti.

' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki programa AK Parti İstanbul Beyoğlu İlçe Başkanı Kasım Fırat, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Beyoğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Fırat ve beraberindeki heyet katıldı. AK Parti İlçe Başkanlığındaki programın ardından Bakan Ersoy, beraberindekilerle Galata Büyük Hendek Caddesi üzerindeki esnafa ziyarette bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Ersoy, karşılaştığı yabancı turistleri de başlayacak olan Kültür Yolu Festivali'ne davet etti. Beyoğlu'ndaki muhtarlarla da bir araya gelen Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, ardından İstiklal Caddesi'nde tramvaya bindi. Ziyaretlerde vatandaşlara ekonomi ve hükümet projeleri ile "Terörsüz Türkiye" süreci anlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
