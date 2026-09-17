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Kremlin’den Washington’a: "Yaptırımlar barış sürecini zora sokar"

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Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisi’nin Rus petrol ve doğal gaz ihracatına yönelik yeni yaptırım tasarısını kabul etmesine ilişkin açıklamasında, "ABD’nin ek yaptırımları Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabaları kesinlikle...

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisi'nin Rus petrol ve doğal gaz ihracatına yönelik yeni yaptırım tasarısını kabul etmesine ilişkin açıklamasında, "ABD'nin ek yaptırımları Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabaları kesinlikle zorlaştıracaktır" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Rusya'nın petrol ve doğal gaz ihracatına yönelik yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etmesinin ardından konu, Kremlin'in gündemine taşındı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, tasarının Ukrayna'daki barış sürecine etkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Tasarının kabul edilmesinin ardından gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Peskov, kararı "dostça olmayan bir eylem" olarak niteledi. Kremlin Sarayı Sözcüsü, "Elbette, ABD'nin ek yaptırımları Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabaları kesinlikle zorlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Tasarı 262 oyla kabul edilmişti

ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan "Lindsey O. Graham'ın 2026 Rusya ve İran'a Yaptırım Uygulama Yasası" 159 oya karşı 262 oyla kabul edilmişti. Oylama, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Meclis'te iki partinin de desteğini almıştı. Yasa tasarısı, ABD Başkanı Donald Trump'a Rus petrolü ve doğal gazını satın alan ülkelere yüzde 100'e kadar gümrük vergisi uygulama yetkisi verirken; Rus bankaları, yetkilileri ve yaptırımlardan kaçınmak için kullanılan tanker ağını da hedef alıyor. Yasanın yürürlüğe girmesi için Trump'ın imzası gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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