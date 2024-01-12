Kosovalıların yüzde 28'i ülkeden göç etmeyi planlıyor

Kosova'da yapılan bir anket, Schengen bölgesine vizesiz seyahat imkanı tanınan Kosovalıların yüzde 28'inin yılın ilk çeyreğinde ülkeden göç etmeyi planladığını ortaya koydu.

Kosova'da bugün yayınlanan bir ankete göre 1 Ocak 2024 itibarıyla Schengen bölgesine vizesiz seyahat imkanı kazanan Kosova vatandaşlarının önemli bir bölümü ülkeden ayrılmayı planlıyor. Priştine merkezli GAP Enstitüsü tarafından 14-21 Aralık 2023 tarihleri arasında Kosova genelinde bin 66 kişiyle yapılan anket, 18 yaş üstü Kosova vatandaşlarının yaklaşık yüzde 28'inin 2024'ün ilk üç ayı içerisinde başka ülkelere göç etmek istediğini gösterdi.

Araştırmada büyük çoğunluğu ekonomik nedenlerle Batı Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen Kosovalı gençlerin yüzde 20'lik kısmının geçtiğimiz ay 301-450 euro arasında gelir elde ettiğine, yüzde 32.9'luk kısmının ise hiçbir gelir elde etmediğine dikkat çekildi.

Kosovalıların göç etmek için tercih ettiği ülkelerin başında ise Almanya geliyor. Araştırmaya göre Almanya'yı tercih edenlerin oranı yüzde 71.4 iken, ikinci sırada yüzde 11.7 ile İsviçre, üçüncü sırada ise yüzde 5.3 ile Avusturya yer alıyor.

Kuruluşun "Kosova'da vize rejimi serbestisinden sonraki göç eğilimleri" başlıklı raporunda 2012 ile 2022 yılları arasında ülke nüfusunun yüzde 18.8'lik kısmına denk gelen 338 bin ülke vatandaşının başka ülkelere göç ettiğine dikkat çekildi.

Araştırmaya göre Kosovalıların göç etme kararı vermesinin temel nedenleri arasında daha iyi istihdam fırsatları, daha iyi yaşam şartları, daha yüksek ücretler, kariyer gelişimi ve aile birleşimi gibi nedenler yer alıyor. - PRİŞTİNE