Konya gündem haberleri... Konya'ya yeni su şebeke hattı kazandırılıyor

Konya gelişmesine göre Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yapımı devam eden Alparslan Türkeş Caddesi'ne yeni bir su şebeke hattı kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yapımı devam eden Alparslan Türkeş Caddesi'ne yeni bir su şebeke hattı kazandırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplam 12 kilometre uzunluğundaki su şebeke hattının 4 kilometresinin tatlısu şebekesi olacağını belirtti.

Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün kent genelinde yeni içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarıyla mevcutta kullanılan içme suyu temin ve dağıtım sistemini rehabilite etmek, yeni su temin sistemi kurmak üzere kayıp kaçak oranlarını en aza indirecek projeleri sürdürdüğünü ifade etti.

Yapımı Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Gazze Caddesi ile Karaman Caddesi'ni birbirine bağlayacak Alparslan Türkeş Caddesi'nde12 kilometre uzunluğunda yeni bir su şebeke hattı oluşturma çalışmalarının başladığını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"4 kilometresi tatlısu, 8 kilometresi de şehir içme suyu şebeke hattı olacak yeni su şebeke hattımızda farklı çap ve ebatlarda basınca, darbeye ve çürümeye karşı 100 yıl dayanıklı polietilen boruları kullanıyoruz. Sağlıklı ve uzun ömürlü su hizmeti sunmak, içme suyunda Avrupa Birliği ve Türkiye kalite standartlarını tesis etmek için modern bir su yönetim sistemi kurmayı amaçlayan idaremiz, bölgedeki su yönetiminin genel etkinliğini ve verimini de artıracak."

Kış aylarından önce tamamlanarak devreye alınması planlanan yeni su şebeke hattı 10,5 milyon liraya mal olacak.