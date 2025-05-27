Konak Belediyesi'nin Borcu 3 Kat Arttı

Konak Belediyesi'nin Borcu 3 Kat Arttı
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AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun bir yılda belediyenin borcunu 3 kat artırdığını ve yanlış yönetimin sonuçlarını vurguladı.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun, bir yılda belediyenin borcunu 3 kat arttırdığını bildirdi.

Başdaş, TCDD 3. Bölge Müze ve Sanat Galerisi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentin en büyük bütçesine ve en küçük yüz ölçümüne sahip belediyesinin geçen yıl itibarıyla yanlış planlama nedeniyle bütçesinin giderlerini karşılayamadığını belirtti.

Nüfusu düşmesini rağmen belediyenin 2008'de 900 olan çalışan sayısının 2 binin üzerine çıktığını aktaran Başdaş, son bir yılda 300 kişinin işe alındığını ifade etti.

Belediyenin işçi ve memur maaşlarını ödeyebilmek için bankalardan geri ödemeli 550 milyon lira kredi çektiğini anlatan Başdaş, "Ama kredinin nerede harcandığı belli olmadığı için işçiler greve gitti. Göreve başlarken '700 milyon borç pankartını binaya asacağım' diyen Mutlu, sadece bir yılda eleştirdiği belediyenin üç katı borç yaptı. Şu anda belediyenin borcu 1 milyar 700 milyon lira." dedi.

Mehmet Sait Başdaş, belediye yönetimindeki çekişmelerden dolayı ilçe sakinlerinin zarar gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mutlu, sanki müdürleri atayınca, başkan yardımcıları değiştirince Konak'ta sorunların biteceğini sanıyordu. Sonra anladık ki, Konak Belediyesi Nilüfer Hanım tarafından değil İstanbul'dan gelen talimat üzerinden yönetiliyor. Çünkü İstanbul'dan gelen belediye başkan yardımcıları ve diğer illerden gelen müdürler, başkan yardımcıları ilk işe logoyu değiştirmekle buldu. Sanki bütün sorunların tek sebebi logoydu. Bunu yaparken hiç kimsenin haberi olmadan ihaleye çıkıldı. 2024'ün 8'inci ayında ihaleye çıkılıyor, 9'uncu ayda parası ödeniyor ve 1 Ocak 2025'te bu meclise geliyor. İhale adrese teslim."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika
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