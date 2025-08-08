Konak Belediyesi'ne Fahiş Zam İptali İçin Mahkemeye Başvuruldu

Konak Belediyesi Meclisinin AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, belediye hizmet kalemleri ücret tarifesine yapılan zammın iptali için mahkemeye başvurdu.

İzmir Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Sait Başdaş, Konak Belediyesinin kentte en yüksek bütçeye sahip ilçe belediyesi olduğunu, fakat beklenen hizmetleri gerçekleştiremediği savundu.

Başdaş, belediyenin 1,5 yıl önce 700 milyon lira olan borcunun 2 milyar liraya dayandığını, son meclis toplantısında işletme ruhsatları, temizlik, pazaryeri, otopark ve spor hizmetleri gibi hizmet kalemlerine fahiş zam yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu kötü yönetim anlayışı yüzünden son 16 yılda tam 90 bin kişi Konak'tan göç etmiştir. Hizmet alamayan vatandaş çareyi Konak'ı terk etmekte bulmuştur. Şimdi ise göz göre göre esnaf göçü başlayacaktır. Ekonomik olarak ayakta kalmaya çalışan işletmeler, bu zamlarla nefes alamaz hale getirilmiştir. 7 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen meclis oturumuyla, Konak Belediyesi eliyle yüzde 400'e varan fahiş zamlar yapılmıştır. Bu zamlarla, beceriksizliklerinin ve israfın bedelini Konak halkına ödetmeye çalışıyorlar. Cumhur İttifakı Konak teşkilatları olarak bu soyguna dur demek için buradayız ve adalete olan inancımızla ve güvenimizle, astronomik zamların iptali için idari mahkemeye başvurumuzu yapıyoruz."

Açıklamanın ardından Başdaş, MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak ve Cumhur İttifakı Konak Belediyesi Meclis üyeleriyle zam kararın iptali için idari mahkemeye dilekçe verdi.