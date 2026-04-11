Kocaeli'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

Kocaeli'de, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi.

Gölcük Belediyesi tarafından Kazıklı Kervansarayı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 seçimleri öncesinde ortaya konulan bir perspektif olduğunu belirtti.

Oğan, dünyada yaşanan gelişmeler ışığında bu vizyonun ne kadar isabetli ve kıymetli olduğunun bugün daha iyi anlaşıldığını dile getirdi.

Söz konusu vizyonun artık devlet politikası haline dönüşmüş bir planlama olduğunu vurgulayan Oğan, bu planlamanın Türkiye'yi her alanda küresel aktör haline getirmeyi amaçladığını aktardı.

Oğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel dayanaklarından birinin, son 50 yıldır ülkenin karşı karşıya kaldığı terör ve etnik temelli ayrımcılık sorununun çözülmesi olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu süreç doğrultusunda terör örgütünün fesih sürecine girdiğini, silahların imhasına yönelik adımların atıldığını anımsattı.

Sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini aktaran Oğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun bu kapsamda nihai rapor hazırladığını, söz konusu rapor doğrultusunda "Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak yasal düzenlemenin Meclis gündemine alınmasının beklendiğini kaydetti.

Oğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir geçici yasa, terör örgütünden, münfesih terör örgütünden ayrılanların faydalanıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığına entegre edilebilmesi için bir süreç başlatmış olacak. Bu süreç çerçevesinde ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamada, Türkiye'de demokrasinin ilerletilmesi, demokratik zeminin güçlendirilmesi için gerekli adımlar atılacak ve netice itibarıyla birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuz pekişerek devam edecek."

Sürecin planlandığı gibi devletin inisiyatifi ve planlaması çerçevesinde yürüdüğünü vurgulayan Oğan, bazı çevrelerce gündeme getirilen "Terörsüz Türkiye süreci durdu, akamete uğradı" gibi söylemlere itibar edilmemesini istedi.

"Türkiye, önümüzdeki yıllarda bölücü terör örgütünden nihai olarak kurtulmuş olacak." değerlendirmesinde bulunan Oğan, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik zeminini güçlendirerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit vatandaşları olarak aynı geleceğe hep beraber yürüyeceğiz." diye konuştu.

Hukuk ve yeni anayasa

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın da Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşıyıcı unsurlarından birinin hukuk olduğunu belirterek, hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesinin hem yatırımların artması hem de devlet yapısının güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmelere rağmen, güçlü liderlik ve etkin diplomasiyle önemli bir konumda bulunduğunu vurgulayan Ahıakın, Türkiye'nin bölgesel gücünün daha geniş bir coğrafya için de güven unsuru oluşturduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun aynı zamanda bir devlet projeksiyonu olduğunu kaydeden Ahıakın, bu hedef doğrultusunda yerli ve milli üretimin artırılmasının, yeni ve sivil bir anayasanın hayata geçirilmesinin önemli olduğunu aktardı.

Ahıakın, terör örgütünün silah bırakma sürecinin ardından gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla toplumsal entegrasyonun sağlanacağını ve 40 yılı aşkın süredir devam eden terör sorununun sona ereceğini dile getirdi.

Sürecin devlet kontrolünde ve hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Ahıakın, şehit ve gazilerin emanetlerinin korunmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
