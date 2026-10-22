KKTC Müsteşarı Dana, İngiliz Parlamentosu'nda izolasyonun kaldırılmasını istedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, İngiliz Parlamentosu'nda düzenlenen toplantıda, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonun kaldırılması çağrısında bulunarak, İngiltere'nin garantör ülke olarak sorumluluklarına dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, İngiltere'de temaslarda bulundu. Dana, başkent Londra'da İngiliz Parlamentosu'nda Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyelerinin katılımıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Barones Nosheena Mobarik'in himayesinde, Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet (FFNC) kampanyasının katkılarıyla gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Koray Ertaş ve KKTC Londra Temsilcisi Aysan Mullahasan da katıldı.

Dana İngiliz Parlamentosu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından ortaya konulan sonuç odaklı müzakere metodolojisini ve güven artırıcı önlemleri anlatarak, Kıbrıs Türk tarafının çözüm sürecine ilişkin beklentilerini aktardı. Kıbrıs Rum tarafının son dönemdeki girişimleri nedeniyle bir futbol kampı, iki müzik festivali ve çeşitli etkinliklerin iptal edildiğini belirten Dana, Kıbrıs Türk halkının kültürel, sportif, ekonomik ve diplomatik faaliyetlerinin engellenmesinin iki toplum arasında güven oluşturulmasına yönelik çabalara zarar verdiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cumhurbaşkanı Erhürman'a gönderdiği 16 Ekim tarihli mektuba da değinen Mehmet Dana, Guterres'in söz konusu engellemeleri cesaret kırıcı olarak değerlendirdiğini ve bu girişimlerin karşılıklı güvenin geliştirilmesine yönelik çağrılarıyla çeliştiğini bildirdi.

"İzolasyonun hafifletilmesine yönelik taahhütler büyük ölçüde yerine getirilmedi"

Avrupa Komisyonu'nun 6 Ekim tarihli yanıtını da hatırlatan KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı, Komisyon'un Kıbrıslı Türklerin faaliyetlerinin engellenmesine ilişkin endişeleri gündeme getirdiğini ve Avrupa Birliği (AB) ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hedefini yinelediğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı'na büyük ekseriya destek vermesine rağmen uluslararası toplumun izolasyonun hafifletilmesine yönelik taahhütlerinin büyük ölçüde yerine getirilmediğine dikkat çeken Dana, kültür, spor ve ticaret alanlarında somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'nin 1960 Garanti Antlaşması kapsamında Türkiye ve Yunanistan ile birlikte üç garantör devletten biri olduğunu hatırlatan Mehmet Dana, İngiltere'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik tarafsız bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti. KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, İngiltere'nin tarihi bağları, uluslararası yükümlülükleri ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeliği nedeniyle Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonun aşılmasına katkı sağlayabilecek konumda olduğunu ifade etti. Kıbrıs sorununda sonuç odaklı bir müzakere sürecinin başlatılabilmesi için karşılıklı siyasi irade ve somut adımlar gerektiğini belirten Dana, güven artırıcı önlemlerin uygulanmasının ve güveni zedeleyen girişimlere son verilmesinin önemine işaret etti.

Toplantıda, Kıbrıs Türk tarafının görüş ve beklentileri İngiliz parlamenterlere aktarılırken, Birleşik Krallık'ın izolasyonun kaldırılması ve Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik sürece sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı