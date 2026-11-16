KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan İslamabad’da dünyaya mesaj: "Bir ada, iki devlet"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Kıbrıs Adası'ndaki mevcut gerçeklik açıktır: Bir ada, iki devlet" dedi. Federasyon modelinin tükendiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, EİT üyesi ülkelere KKTC ile doğrudan ilişkiler geliştirme ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması için somut adımlar atma çağrısında bulundu.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılarak üye ülke temsilcilerine hitap etti. Konuşmasında Kıbrıs meselesi, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü, uluslararası izolasyonlar ve bölgesel ekonomik iş birliği konularına değinen Ertuğruloğlu, KKTC'nin 2027 yılında bir EİT etkinliğine müşterek ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

"Federasyon temelinde çözüm modeli tükenmiştir"

Kıbrıs meselesine ilişkin KKTC'nin tutumunun açık ve net olduğunu belirten Ertuğruloğlu, federasyon temelinde yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ifade etti. Ertuğruloğlu, "Federasyon temelinde bir çözüm modeli, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ve Kıbrıs Türk tarafıyla siyasi gücü ve ekonomik refahı paylaşma konusundaki isteksizliği nedeniyle tükenmiş ve geçerliliğini yitirmiştir. Aynı yaklaşım çerçevesinde 50 yılı aşkın süredir devam eden müzakere süreçlerinin yeniden tekrarlanmasının bir sonuç vermeyeceği açıktır" dedi. 2021 yılından bu yana Türkiye ile eş güdüm içerisinde Kıbrıs'ta yeni ve gerçekçi bir çözüm zemininin esas alınmasını savunduklarını belirten Ertuğruloğlu, bu zeminin Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının kabul edilmesine dayandığını vurguladı.

"Kıbrıs Adası'ndaki mevcut gerçeklik açıktır: Bir ada, iki devlet"

Kıbrıs'ta kalıcı bir anlaşmanın ancak iki bağımsız ve egemen devlet arasında sağlanacak iş birliğiyle mümkün olabileceğini ifade eden Ertuğruloğlu, "Adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ancak mevcut iki bağımsız ve egemen devlet arasında tesis edilecek bir iş birliği ve uzlaşı temelinde ulaşılabileceğine inanıyoruz. Kıbrıs Adası'ndaki mevcut gerçeklik açıktır: bir ada, iki devlet" diye konuştu. Ertuğruloğlu, uluslararası platformlarda KKTC'nin tanınması yönünde yaptığı çağrılar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.

"Kıbrıs Türk halkı haksız ambargo ve izolasyonlara maruz bırakılmaktadır"

Kıbrıs Türk halkının 60 yılı aşkın süredir egemenliğini, onurunu ve varlığını korumak için mücadele verdiğini belirten Ertuğruloğlu, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerinin ağır baskı ve saldırılara maruz kaldığını hatırlattı. 15 Temmuz 1974'te Yunanistan ve Rum iş birlikçileri tarafından gerçekleştirilen darbenin adayı Yunanistan'a ilhak etmeyi amaçladığını ifade eden Ertuğruloğlu, garantör Türkiye'nin müdahalesinin Kıbrıs Türk halkının varlığını koruduğunu ve adanın Yunanistan'a ilhakını önlediğini söyledi. Ertuğruloğlu, "Ne yazık ki, Kıbrıs Türk tarafının on yıllar boyunca ortaya koyduğu iyi niyetli ve yapıcı çabalara rağmen, Kıbrıs Türk halkı bugün de temel insan haklarıyla bağdaşmayan haksız ambargo ve izolasyonlara maruz bırakılmaktadır" ifadelerini kullandı. Uluslararası toplumun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lehine sergilediği taraflı yaklaşım nedeniyle Kıbrıs Türk gençlerinin, sporcularının, sanatçılarının, akademisyenlerinin ve iş insanlarının uluslararası ticaret, doğrudan ulaşım ve küresel iş birliği imkanlarından mahrum bırakıldığını belirten Ertuğruloğlu, söz konusu uygulamaların bölgesel dayanışmaya da zarar verdiğini kaydetti.

EİT ülkelerine izolasyonların kaldırılması çağrısı

EİT üyesi ülkelere seslenen Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların sona erdirilmesi için somut ve zamanlı adımlar atılmasını istedi. Ertuğruloğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile doğrudan ticari, ekonomik, kültürel, turizm ve eğitim ilişkilerinin geliştirilmesinin, halklarımız arasındaki mevcut kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Bu çerçevede, EİT üyesi ülkeleri kurumlarımızın teşkilatın mekanizma ve girişimlerine tam ve etkin katılımını desteklemeye davet ediyoruz" dedi.

KKTC'den 2027 yılı için ev sahipliği önerisi

Toplantının düzenlenmesinden dolayı Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Asad Majeed Khan ve EİT Sekretaryası'na teşekkür eden Ertuğruloğlu, küresel ekonomide yaşanan tedarik zinciri aksamaları, enerji arz güvenliği sorunları ve enflasyonist baskılar karşısında bölgesel dayanışmanın önemine dikkat çekti. KKTC'nin EİT bünyesinde gözlemci üye statüsüyle ticaret, ulaştırma, turizm, tarım, yükseköğretim ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında iş birliğine katkı sunmaya hazır olduğunu belirten Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz'deki stratejik konumu ve yükseköğretim altyapısıyla KKTC'nin bölgesel iş birliğinde güvenilir bir ortak olmayı hedeflediğini söyledi. Ertuğruloğlu, KKTC'nin bölgesel iş birliğine verdiği önemin göstergesi olarak 2027 yılı içerisinde bir EİT etkinliğine müşterek ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı