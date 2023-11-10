KKTC'de Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenlerle anıldı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve diğer yetkililer katıldı. Törenler, siren sesiyle başlayıp İstiklal Marşı eşliğinde devam etti. Anma etkinlikleri ülke genelinde gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen törenlerle anıldı.

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bakanlar, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'teki siren sesiyle saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam etti.

Daha sonra Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"Türk milletinin yetiştirdiği Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Unutmamak üzere seni, sonsuzluğa uğurladığımız bu günde sevgi, saygı ve özlemle yad ediyoruz. Vasiyetin olduğu üzere, Türkiye'nin ve Türk milletinin bekası için Kıbrıs'a dikkat edecek ve çok çalışacağız. Sevgin biz Kıbrıslı Türklerin içinde sönmez bir ateş, vizyonun vizyonumuzdur. Ey büyük Atatürk, naçiz vücudun çok sevdiğin vatan topraklarının kollarında yatmakta, düşüncelerin, ilkelerin, daima mensubu olmakla gurur duyduğumuz Türk milletinin yolunu aydınlatmakta ve 'En büyük eserim.' diyerek daima övündüğün Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta durmaktadır. Ruhun şad olsun."

Feyzioğlu da deftere, "İlke ve inkılaplarınızın rehberliğinde, bölgemizde ve dünyada daha adil ve barış dolu bir gelecek için azami gücümüzle çalışıyoruz. Milletimizin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle her daim güç ve gönül birliği içindeyiz." yazdı.

Lefkoşa'daki törenler, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle sürdü.

KKTC genelinde anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında, KKTC'nin tüm kentlerinde törenler düzenlendi. Ülkedeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde de anma törenleri yapıldı.

Saat 09.05'te KKTC'nin tüm kent, belde ve köylerinde sirenler çaldı, trafik durdu ve vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Ülkenin ikinci büyük kenti Gazimağusa'daki anma törenine vatandaşların katılımı yoğun olurken, Girne'deki törenlerin ardından anaokullarının minik öğrencileri Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktı.