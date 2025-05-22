KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'den Diyarbakır Ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu tarafından kapıda karşılanan Öztürkler, valilik şeref defterini imzalamasının ardından bir süre baş başa görüştü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürkler, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Öztürkler, "Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 'Terörsüz Türkiye' noktasında atmış olduğu adımların hem Mardin bölgesinde hem Diyarbakır bölgesinde Güneydoğu Anadolu'da yansımaları çok güzel. Bu büyük vizyondan dolayı Cumhurbaşkanımız ve hükümetine teşekkür etmek gerekiyor. 'Terörsüz Türkiye' sadece bu bölgeye değil tüm çevrede hem ekonomik açıdan hem kültürel açıdan hem de gelişme noktasında çok ciddi katkıları olacaktır. Her zaman Cumhurbaşkanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diplomatik, ekonomik işbirlikleri kurulması noktasında açıklamaları var bu da hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hem de bizlere çok büyük bir moral veriyor. Türk devletlerinde de bir Avrupa birliği ülkesi olan Macaristan'da Cumhurbaşkanımızın bunu dile getirmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanmıştır. Bu bize daha büyük bir cesaret vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti arasında sarsılmaz ve koparılamaz bağlar vardır ve bu bağların sarsılması ve koparılmasına asla izin vermeyeceğimiz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de aynen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Türk dünyasının da bir parçasıdır ve Türk dünyasının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle gereken değeri göstereceğine olan inancımız tamdır" dedi. - DİYARBAKIR