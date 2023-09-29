KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Ziyarette çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişi yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Valiliğin açıklamasına göre, Büyükelçi Korukoğlu, Mersin'deki programları kapsamında Vali Pehlivan'a ziyarette bulundu.
Valilik'teki görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişi yapıldı.
Ziyarete KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Başkonsolos Yardımcısı Serdar Tayançlı da iştirak etti.
Kaynak: AA / Politika