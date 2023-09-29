Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Ziyarette çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişi yapıldı.

KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Valiliğin açıklamasına göre, Büyükelçi Korukoğlu, Mersin'deki programları kapsamında Vali Pehlivan'a ziyarette bulundu.

Valilik'teki görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişi yapıldı.

Ziyarete KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Başkonsolos Yardımcısı Serdar Tayançlı da iştirak etti.