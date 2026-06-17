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KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu'ndan SANKON'a ziyaret

KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu'ndan SANKON'a ziyaret
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KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, SANKON Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkileri değerlendirdi. İki taraf da iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, SANKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu Genel Merkezine (SANKON) yaptığı ziyarette Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ticari kültürel ve siyasal ilişkileri değerlendirdi. Korukoğlu, "İki devlet arasında çok köklü bağlara sahibiz. İki ülke arasında Ekonomik ve Ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla SANKON kuruluşu ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız" dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu da "SANKON Genel Merkezi'ne yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla SANKON kuruluşu bütün imkanlarıyla girişimlerde bulunmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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