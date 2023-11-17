Kızılcahamam Belediyesi TROY'a Geçiyor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İsrail'e yapılan boykot protestosuna destek vererek, tüm ödeme işlemlerinde Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) kullanacaklarını açıkladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldıklarını bildirdi.

Filistin'de yaşanan insanlık dışı olaylar sonrası tüm Türkiye'de başlatılan boykot protestosuna katılan ve tesislerinde İsrail'e ait ürünlerin satılmayacağını açıklayan Kızılcahamam Belediye Başkan Acar, tüm ödeme işlemlerinde TROY'a geçme kararı aldıklarını bildirdi.

Acar, "Kızılcahamam Belediyesi olarak bebek katili, soykırımcı İsrail'i boykot etmeye devam ediyoruz. Belediye ve belediyemize bağlı şirket personelimizin maaş kartlarını değiştirerek, yerli ve milli ödeme sistemi TROY'a geçiyoruz." ifadesini kullandı.