Kırşehir'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kırşehir'de siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapılan toplantıya; siyasi partilerin il temsilcileri, kolluk amirleri, ilgili kurum yetkilileri ve Merkez İlçe Seçim Kurulu temsilcileri katıldı. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Kırşehir'de, huzur ve güven ortamında geçmesi için alınan tedbirler görüşüldü. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin Kırşehir'e yakışır şekilde demokratik olgunluk içerisinde, demokrasi bayramı anlayışı çerçevesinde gerçekleşeceği konusunda siyasi temsilciler mutabık kaldı. - KIRŞEHİR