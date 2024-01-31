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Kırşehir'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

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Kırşehir'de siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin huzur ve güven içinde geçmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Kırşehir'de siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapılan toplantıya; siyasi partilerin il temsilcileri, kolluk amirleri, ilgili kurum yetkilileri ve Merkez İlçe Seçim Kurulu temsilcileri katıldı. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Kırşehir'de, huzur ve güven ortamında geçmesi için alınan tedbirler görüşüldü. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin Kırşehir'e yakışır şekilde demokratik olgunluk içerisinde, demokrasi bayramı anlayışı çerçevesinde gerçekleşeceği konusunda siyasi temsilciler mutabık kaldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hizb-i İslami Partisi Mete Buhara Kırşehir Güvenlik Politika Güncel Haberler

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