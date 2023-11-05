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Kırklareli Valisi Birol Ekici Lüleburgaz ve Pehlivanköy'de ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde bir bisiklet firmasının inşaatını gezdi, Filistin'e yardım kermesine katıldı ve Pehlivanköy Kaymakamlığına atanan Fatma Ballı'yı ziyaret etti.