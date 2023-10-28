Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cumhuriyet'in Çınarları'nı ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Gülistan Kerti ve Aziz Gündoğdu'yu evlerinde ziyaret etti. Ekici, yaşlıların gelecek ile geçmiş arasında köprü olduğunu vurgulayarak Cumhuriyet'in önemini kutladı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cumhuriyet ile yaşıt vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ekici, Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "Cumhuriyet'in Çınarları" temalı dosya haberinde hayat hikayelerinin anlatıldığı Gülistan Kerti ile Aziz Gündoğdu'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Kerti ile Gündoğdu ile sohbet eden Ekici, yaşlıların gelecek ile geçmiş arasında köprü olduğunu söyledi.

Bu ülkenin zor şartlar altında kazanıldığını ifade eden Ekici, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.

Kerti ile Gündoğdu'da Vali Ekici'ye yaşamları hakkında bilgi verdi.