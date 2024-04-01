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Kırklareli Seçim Sonuçları Açıklandı

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Kırklareli'nde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre MHP merkez dahil 1 ilçede kazanırken, AK Parti 4, CHP 2 ilçede kazandı.

Kırklareli'nde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların tamamı açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre merkezde Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut 21 bin 173 ile oyların yüzde 41.50'ini alarak birinci sırada yer aldı. CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu 20 bin 770 ile yüzde 40.71 oy ile ikinci sırada yer alırken, bağımız aday Serdar Türker 3 bin 29 oy ve yüzde 5.94 ile üçüncü sırada, İYİ Parti adayı Ali Dermenci 2 bin 944 oy ve yüzde 5.77 ile dördüncü sırada yer aldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre MHP 1, AK Parti 4, CHP 2 ilçede kazandı

Kofçaz ilçesinde MHP adayı Levent Şenol 222 oy ile birinci oldu. İkinci sırada 198 oy ile AK Parti adayı Ziya Karataş, üçüncü sırada ise 143 oy ile CHP adayı Mehmet Balcı yer aldı.

Babaeski ilçesinde 9 bin 357 oy ile AK Parti adayı Dr. Fırat Yayla birinci sırada yer alırken, ikinci sırada 8 bin 508 oy ile CHP adayı Nuray Öner Polat, üçüncü sırada 240 oy ile İYİ Parti adayı İrfan Gökler yer aldı.

Demirköy ilçesinde bin 228 oy ile AK Parti adayı Recep Gün birinci sırada yer alırken, ikinci sırada 812 oy ile MHP adayı Muhlis Yavuz, üçüncü sırada 289 oy ile CHP adayı Mehmet Şenay yer aldı.

Pehlivanköy ilçesinde 494 oy ile AK Parti adayı Gündüz Hoşgör birinci sırada yer alırken, ikinci sırada 364 oy ile bağımsız aday Abdurrahman Altuğ, üçüncü sırada 315 oy ile Coşkun Ürkmez yer aldı.

Pınarhisar ilçesinde 3 bin 739 oy ile AK Parti adayı İhsan Talay birinci sırada yer alırken, ikinci sırada 3 bin 181 oy ile CHP adayı Alper Özer, üçüncü sırada 140 oyla İYİ Parti adayı Ümit Çalık yer aldı.

Lüleburgaz ilçesinde 35 bin 455 oyla CHP adayı Murat Gerenli birinci sırada yer alırken, ikinci sırada 17 bin 39 ile AK Parti adayı Murat Mahir Altan, üçüncü sırada 14 bin 715 oy ile bağımsız aday Emin Halebak yer aldı.

Vize ilçesinde 3 bin 821 oyla CHP adayı Ercan Özalp birinci sırada yer alırken, ikinci sırada 3 bin 15 oy ile AK Parti adayı Arif Kayık, üçüncü sırada DP adayı Selçuk Yılmaz yer aldı. - KIRKLARELİ

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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