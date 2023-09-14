Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İhraç edilen eski astsubay A.M. cezaevine teslim edilecek.