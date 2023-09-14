Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İhraç edilen eski astsubay A.M. cezaevine teslim edilecek.
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M'yi kent merkezinde yakaladı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen eski astsubay A.M. işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.
Kaynak: AA / Politika