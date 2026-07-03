Kırgızistan'da Tamçı Özel Finans ve Yatırım Bölgesi hizmete açıldı

Kırgızistan'ın Issık-Göl bölgesinde vergi avantajları ve yatırım teşvikleri sunacak Tamçı Özel Finans ve Yatırım Bölgesi, düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Tamçı aracılığıyla dünyaya güvenilir, istikrarlı ve yüksek düzeyli projeler hayata geçirebilen yeni Kırgızistan'ı tanıtacağız. Önümüzde büyük hedefler var. Ülkemizin, ekonomisinin çapını değiştirecek projelere ihtiyacı var" dedi.

Kırgızistan'ın Issık-Göl bölgesinde vergi ve yatırım teşvikleri sunacak olan Tamçı Özel Finans ve Yatırım Bölgesi hizmete girdi. Issık-Göl bölgesindeki Tamçı köyünde kurulan bölgenin açılış törenine Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'da görev yapan yabancı ülke diplomatik temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov törende yaptığı konuşmada, ülkesinin ekonomik kalkınmasının yeni döneminde önemli bir proje olan bu özel bölgeyi hizmete açtıklarını belirterek, "İnşallah, bu özel bölge, bölgesel ve küresel seviyedeki ekonomik süreçler için yeni yatırım alanı olarak hizmet edecektir. Bu proje, tüm Kırgızistan için uzun yıllar hizmet edecek, aynı zamanda ortaklarımız için de gelişmenin güvenilir dayanaklarından biri olacak modern ekonomik platformdur" diye konuştu.

Projeyi 5 yıl boyunca ayrıntılı şekilde incelediklerini ve dünyanın bu alandaki en başarılı uygulamalarını örnek aldıklarını belirten Caparov, özel bölgenin bu çalışmalar sonucunda hayata geçirildiğini söyledi. Caparov, "Uluslararası ortaklar ve yatırımcılarla yapılan görüşmelerin ardından gerekli yasal düzenlemeler kabul edilerek hukuki altyapı oluşturuldu. 'Tamçı' Özel Finans ve Yatırım Bölgesi'ne ilişkin kanunla bölgenin statüsü, hukuki temeli, işleyiş esasları, yönetim yapısı, düzenleme, kayıt ve lisanslama süreçleri, anlaşmazlıkların çözüm mekanizmaları ile katılımcılara sağlanacak güvenceler belirlendi" dedi.

Caparov ayrıca, bu özel bölgenin giderek Orta Asya'da yeni nesil finans, yatırım ve yenilikçi merkezi haline geleceğini ve gelecekte dünya yatırım haritasında hak ettiği yeri alacağını söyledi. 2035 yılına kadar bu yatırım bölgesinde 3 bin 900'den fazla şirketin faaliyet göstermesinin ve 10 binden fazla yeni istihdam oluşturulmasının beklendiğini belirten Caparov, "Bu finans merkezi her şeyden önce halkımız için özel önem taşıyor. Yeni istihdam imkanlarının oluşturulması, yeni gelir kaynaklarının ortaya çıkması, girişimciliğin gelişmesi, modern mesleklerin oluşması ve ülke ekonomisinin güçlenmesi halkın yaşamı şartları üzerinde olumlu etki oluşturacaktır" diye konuştu.

Tamçı Finans ve Yatırım Bölgesinde ticari ve yatırım anlaşmazlıkların çözümü için bağımsız, güvenilir, uluslararası düzeyde tanınmış ve İngiliz hukuki temelinde çalışan uluslararası merkezin oluşturulduğunu belirten Caparov, "Bu önemli adım projeye olan güveni önemli ölçüde artıracak ve özel bölgenin hukuki altyapısını önemli rekabet avantajlarından biri haline getirecektir" dedi.

Caparov bu özel bölgenin uluslararası yatırımcılar için Kırgızistan'ın modern standartlar ve ilkeler doğrultusunda çalışmaya hazır, açık ve şeffaf bir ülke olduğunun güçlü bir göstergesi olacağını dile getirerek, "Tamçı aracılığıyla dünyaya güvenilir, istikrarlı ve yüksek düzeyli projeler hayata geçirebilen yeni Kırgızistan'ı tanıtacağız. Önümüzde büyük hedefler var. Ülkemizin, ekonomisinin çapını değiştirecek projelere ihtiyacı var" diye konuştu.

Caparov, konuşmasının ardından "Tamçı" özel finans ve yatırım bölgesinde faaliyet gösterecek ilk 5 yabancı şirkete sertifikalarını takdim etti. Ayrıca daha 15 yabancı şirketin söz konusu özel bölgede çalışmak için kayıt süreçlerinden geçtiği bildirildi.

Özel yatırım bölgesinde faaliyet gösteren şirketler için 49 yıl süreyle kurumlar vergisi, temettü vergisi, sermaye kazancı vergisi ve KDV'nin sıfır oranında uygulanacağı özel bir vergi rejiminin yürürlükte olacak. Bunun yanı sıra şirketlerin yüzde yüz yabancı sermayeli olarak kurulmasına ve elde edilen gelirlerin serbestçe yurtdışına çıkarılmasına imkan sağlanacak. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı