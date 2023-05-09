Kılıçdaroğlu, Cinsiyetçi Pankarta Tepki Gösterdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul mitinginde kendisine yönelik cinsiyetçi pankarta tepki gösterdi ve 'Bay Kemal, asla kazanımlara dokunmaz' dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da söz konusu pankarta tepki göstererek kadınların sandıkta güçlerini göstereceklerini belirtti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili genç mütedeyyin kadınlar; size aylarca 'kazanımlarınızı kaybedersiniz' propagandası yapanlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal, asla kazanımlara dokunmaz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu gece Twitter hesabında, AKP'nin 7 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlediği mitingde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik cinsiyetçi söylem içeren pankarta tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, söz konusu pankartın yer aldığı videoyu paylaştı ve "Bu derece aşağıladığınız, hakaret vesilesi olarak gördüğünüz biz karılar (kadınlar), size sandıkta gününüzü göstereceğiz, öyle böyle değil hem de 'Türk Karı Kuvvetleri'. Can Yücel'e saygıyla… Tüm kadınlarla birlikte sana söz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntıladı ve dün evine misafir olduğu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener ile birlikte çay koyarken çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Biz, hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar; size aylarca 'kazanımlarınızı kaybedersiniz' propagandası yapanlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal, asla kazanımlara dokunmaz."