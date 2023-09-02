Kılıçdaroğlu, bulaşıkçılık yapan üç çocuk annesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Fatih'te; hayatını bulaşıkçılık yaparak kazanan üç çocuk annesi Hatice Şimşek'i evinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Fatih'te; hayatını bulaşıkçılık yaparak kazanan üç çocuk annesi Hatice Şimşek'i evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na; Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Şimşek ve kızı ile sohbet etti. Şimşek, eşinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Kaftancıoğlu ise ev kiralarının Fatih'te ne seviyede olduğunu sordu. Şimşek, "Şu an 10 bin, 12 bin, 13 bin liradan aşağı yok. Ev bulamıyoruz, uygun bir ev bulsam ben de buradan çıkacağım. Ev bulamıyoruz" dedi.