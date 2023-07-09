Kılıçdaroğlu art arda gelen zamlarla ilgili konuştu: Bu tam bir ekonomik soykırımdır

İstifa çağrılarının hedefindeki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vergilere ve ürünlere art arda gelen zamlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, "Uygulanan ekonomi politikası tam bir ekonomik soykırımdır. Nedeni de şu! 85 milyon insan bir avuç insana çalışır hale getirildi. Yapılan zamlardan büyük bir kesim, 80 milyon, 85 milyon etkileniyor ama bu yapılan zamlardan nemalanan bir avuç insan var" dedi.

Seçim mağlubiyeti CHP'de taşların yerinden oynamasına neden olurken, parti içindeki "değişim" seslerine kulak tıkayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde peş peşe gelen zamlarla ilgili konuştu. Yaşanan fiyat artışlarını "Ekonomik soykırım" olarak nitelendiren CHP lideri Kılçdaroğlu "85 milyon insan bir avuç insana çalışır hale getirildi" diye konuştu.

"ZAMLARDAN NEMALANAN BİR AVUÇ İNSAN VAR"

Kılıçdaroğlu'nun Sözcü gazetesine yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde; "Uygulanan ekonomi politikası tam bir ekonomik soykırımdır. Nedeni de şu! 85 milyon insan bir avuç insana çalışır hale getirildi. Yapılan zamlardan büyük bir kesim, 80 milyon, 85 milyon etkileniyor ama bu yapılan zamlardan nemalanan bir avuç insan var.

"KAŞIKLA VERDİĞİNİ KEPÇEYLE ALIYOR"

O nedenle bir ekonomik soykırımdır diyorum. Çiftçisi, işçisi, emeklisi, memuru… Herkes bundan zarar görüyor. Ekonomik soykırımdan bedel ödüyor bunların tamamı. Bunlara 'efendim maaşınıza zam yaptım' deniyor ama öbür taraftan ekmeğinden tutun suyuna kadar her şeyine zam yapılarak bir elden verdiğini öbür elden yani kaşıkla verdiğini kepçeyle alıyor.

"HALK YAŞAYARAK BUNU GÖRECEK"

Geldiğimiz nokta budur bir ekonomik soykırımla Türkiye karşı karşıyadır. Gidecekler bunlar… Götüremez bunlar, gidecekler. Bunu söyledik ama inandırıcı olmadı. Belki inandıramadık halkı ama halk yaşayarak bunu görecek."