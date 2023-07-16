ÖTV'ye gelen zam sonrası Kılıçdaroğlu soluğu taksicilerin yanında aldı: Ben adım gibi biliyorum, yine gelecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, akaryakıta yapılan yüzde 200'ün üzerindeki ÖTV zammının ardından soluğu taksicilerin yanında aldı. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir iktidar zam yapmak istemez, vatandaşı mağdur etmek istemez. O zaman niye zam yapıyorlar? 22 yıldır memleketi yönetiyorsunuz, bu kadar büyük zamlar gelecekse burada sorun var. Deseler, 'Bu son bir daha gelmeyecek', bunu anlarız. Bu da yok. Ben adım gibi biliyorum, bir süre sonra yine gelecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akaryakıtta ÖTV artışına tepki göstererek, "Ne demek 6-7 lira zam? Deseler, 'Bu son bir daha gelmeyecek' bunu anlarız. Bu da yok. Ben adım gibi biliyorum, bir süre sonra yine gelecek." dedi.

TAKSİCİLERİ ZİYARET ETTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle Çankaya'daki Metiş Birlik taksi durağını ziyaret ederek taksicilerin sorunlarını dinledi.

"NİYE BU ZAMLARI YAPIYORLAR?"

Akaryakıtta ÖTV artışına işaret eden ve bunun iğneden ipliğe, her şeyin fiyatının artmasına neden olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şu soruyu sormak lazım; 'Niye bu zamları yapıyorlar?' Hiçbir iktidar zam yapmak istemez, vatandaşı mağdur etmek istemez. O zaman niye zam yapıyorlar? 22 yıldır memleketi yönetiyorsunuz, bu kadar büyük zamlar gelecekse burada sorun var." diye konuştu.

"ADIM GİBİ BİLİYORUM, YİNE GELECEK"

Ekonomiye bakıldığında pazarda, dükkanda, fabrikada, her yerde "yangın" olduğunu, hiç kimsenin önünü göremediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Memleketin ekonomisini yabancılara teslim ettiler. Şimdi onların taleplerini yerine getiriyorlar. Benim bildiğim bir Türkiye vardır, o da vatandaşın Türkiye'sidir. Öyle büyük avantalar alan, vatandaşın kanına ekmek doğrayan yapının kesinlikle Türkiye'den çıkması lazım. Öyle bir anlayışın çıkması lazım. Ne demek 6-7 lira zam? Deseler, 'Bu son bir daha gelmeyecek', bunu anlarız. Bu da yok. Ben adım gibi biliyorum, bir süre sonra yine gelecek. Şimdi siz taksi şoförüsünüz bir de otobüs, minibüs, tır şoförünü düşünün. Onlar yiyecek taşıyor. Ne olacak limon fiyatı? Artacak."

Kılıçdaroğlu, daha sonra taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.