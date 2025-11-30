Kazakistan, Ukrayna'nın Novorossiysk'teki saldırısını kınadı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Novorossiysk limanındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) tesislerine düzenlediği saldırıları kınayarak, "CPC'nin dünya enerji sisteminin istikrarının sağlanmasında önemli rol oynadığını vurguluyoruz. Bu olayı, Kazakistan ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilere zarar veren bir eylem olarak görüyoruz" denildi.

Kazakistan, Ukrayna ordusunun dün sabah saatlerinde Rusya'nın Novorossiysk limanındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) tesislerine yönelik saldırısına tepki gösterdi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov yaptığı yazılı açıklamada, "CPC'nin kritik altyapısına yönelik bir kez daha gerçekleştirilen hedefli saldırıyı kınadıklarını" belirterek, "Bu olay, faaliyeti uluslararası hukukun normları tarafından garanti altına alınan tamamen sivil tesise yönelik üçüncü saldırıdır. Kazakistan, küresel enerji piyasasının sorumlu bir üyesi olarak enerji taşıyıcılarının sürdürülebilirliği ve kesintisiz tedarikinin korunmasını her zaman savunuyor. CPC'nin dünya enerji sisteminin istikrarının sağlanmasında önemli rol oynadığını vurguluyoruz. Bu olayı, Kazakistan ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilere zarar veren bir eylem olarak görüyoruz ve Ukrayna tarafından gelecekte böyle bir olayların yaşanmaması için etkili önlemler almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Petrol ihracat hacimleri alternatif rotalara yönlendirildi"

Kazakistan Enerji Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada ise dün sabah yerel saatle 06.06 sıralarında Novorossiysk limanı bölgesindeki CPC altyapı tesislerinin insansız deniz araçlarıyla saldırıya uğradığı hatırlatılarak, "Saldırı sonucunda VPU-2 taşınabilir iskele cihazı ciddi hasar görmüştür. Tamir ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar cihaz hizmet dışı bırakılmıştır. Bakanlık, tamamen sivil ve kritik öneme sahip altyapı tesislerine yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguluyor. CPC boru hattı, bu uluslararası bir enerji projesidir ve bu tesislere yönelik her türlü güç kullanımı küresel enerji güvenliği için doğrudan bir risk oluşturmaktadır. Ayrıca Kazakistan da dahil olmak üzere konsorsiyum üyelerinin ekonomik çıkarlarına önemli ölçüde zarar vermektedir. Olumsuz sonuçları en aza indirmek ve büyük madenlerde üretim hızını korumak amacıyla bakanlık tarafından petrol ihracat hacimlerini alternatif rotalara yönlendirmek için acil bir plan devreye sokuldu" ifadeleri kullanıldı. - BİŞKEK