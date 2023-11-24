Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine 9 göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 2 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta kaçak göçmen operasyonu: 9 göçmen yakalandı

KARS - Kars Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 9 göçmen yakalandı.

Kars şehir çöplüğü bölgesinde düzensiz göçmen şahısların olduğu bilgisi edinilmesi üzerine olay yerine intikal eden görevli polisleri görmeleri üzerine boş araziye dağılarak kaçmaya başlayan Afganistan uyruklu toplamda 9 şahıs yakalanarak muhafaza altına alındı.

Olaya konu düzensiz göçmen şahısların barınmalarına imkan sağlayan 2 şahıs yakalanırken gözaltına alınan Ali H. ve Abdulmetin C. isimli Afganistan uyruklu 2 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan düzensiz göçmen şahısların sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.