Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Muhtarlar Günü töreni düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, muhtarlık müessesinin toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından ve yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiği vurgulandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Gökcan yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesinin toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından ve yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini söyledi.

Gökcan, Muhtarlığın Osmanlıdan Cumhuriyet dönemine aktarılan ender kurumlardan biri olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Muhtar demokrasinin temel taşıdır." Bizler, vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi yürütmekteyiz. "Bu manada 19 Ekim Muhtarlar Günü" ilan edilmesine, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gazi Meclisimize teşekkür ediyor, ebediyete göç etmiş muhtarlarımıza rahmet, hayatta olanlara sağlık diliyorum." dedi.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileriyle mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Törenin ardından muhtarlar, Kaymakamlık ve Belediye başkanlığı makamlarına ziyarette bulundu. - KARS