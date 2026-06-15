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Keltepe'ye dev spor yatırımı: Kayak Eğitim Merkezi ve Konaklama Tesisi yapılacak

Keltepe'ye dev spor yatırımı: Kayak Eğitim Merkezi ve Konaklama Tesisi yapılacak
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AK Parti Karabük milletvekilleri, Keltepe Kayak Merkezi’ne kayak eğitim merkezi, eğitim pisti, yürüyen bant ve konaklama tesisi kazandırılacağını duyurdu. Ayrıca Yortan’daki sentetik futbol sahasına aydınlatma yapılacak.

Ak Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Keltepe Kayak Merkezi'ne Kayak Eğitim Merkezi, eğitim pisti, yürüyen bant ve konaklama tesisi kazandırılacağını açıkladı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında ayrıca Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesindeki sentetik futbol sahasının aydınlatma çalışması da gerçekleştirilecek.

Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile bir araya gelerek Keltepe Kayak Eğitim Merkezi, Eğitim Pisti ve Yürüyen Bant ile Yortan Sentetik Futbol Sahası Aydınlatma Yapım İşi için protokole imza attı. İmza törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de katıldı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Cem Şahin, Keltepe Kayak Merkezi'nin her geçen gün gelişen bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, "Hayata geçirilecek Kayak Eğitim Merkezi sayesinde gençlerimiz ve sporcularımız modern şartlarda eğitim alma imkanına kavuşacak. Eğitim pisti ve yürüyen bant yatırımıyla tesisimizin kullanım kapasitesi artacak, özellikle çocuklarımız ve kayak sporuna yeni başlayan vatandaşlarımız için önemli bir imkan oluşturulacaktır. Hedefimiz Keltepe'yi sadece kış aylarında değil, yılın dört mevsimi yaşayan bir spor ve turizm merkezi haline getirmektir" dedi.

Milletvekili Ali Keskinkılıç ise Karabük genelinde spor yatırımlarının sürdüğünü ifade ederek, "Keltepe Kayak Merkezimize kazandırılacak konaklamalı Kayak Eğitim Merkezi ve eğitim pisti yatırımları, ilimizin kış sporlarındaki potansiyelini daha da artıracaktır. Eğitim merkezinde konaklama imkanı da bulunacak. Ayrıca Yortan beldemizdeki sentetik futbol sahasının aydınlatılmasıyla gençlerimiz daha modern ve güvenli şartlarda spor yapabilecektir" diye konuştu.

Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, yatırımların Karabük'e kazandırılmasına katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk'e teşekkür ederek projelerin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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