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Kanal İstanbul Projesi'ne yargı freni: Tüm planlar hukuki dayanaktan yoksun hale geldi

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Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin alınan rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı değişikliği kararları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Mahkeme, rezerv alan kararının iptaliyle birlikte, Kanal İstanbul'a ilişkin diğer tüm planların da hukuki dayanaktan yoksun hale geldiğini ifade etti.

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin alınan rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı değişikliği kararları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

MAHKEMEDEN TESPİTLER

Mahkeme kararında, rezerv yapı alanı kararının gerekli bilimsel ve teknik analizler yapılmadan alındığını ve bu kararın kentsel dönüşüm amacından uzaklaşarak İstanbul'un doğal alanlarını tehdit eden yeni yerleşim projelerine dayanak oluşturduğu belirtildi Rezerv yapı alanı ilan edilen bölgelerin, İstanbul'un orman, tarım ve su havzaları gibi korunması gereken doğal alanlarını içerdiği ifade edilen kararda, bu ilanların ayrıntılı bir inceleme ve rapor hazırlanmadan yapıldığına işaret edildi.

ÇEVRE DÜZENİ PLANI GEÇERSİZ KALDI

Rezerv alan kararına dayandırılarak yapılan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği de iptal edildi. Mahkeme kararında, bu planın şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğunu vurgulanarak, planlama sürecinde kurum görüşlerinin eksik olduğu, ayrıntılı altyapı raporlarının hazırlanmadığı ve mevcut çevre düzeni planının köklü biçimde değiştirildiği belirtildi.

TÜM PLANLAR DA HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN HALE GELDİ

Mahkeme, rezerv alan kararının iptaliyle birlikte, Kanal İstanbul'a ilişkin diğer tüm planların hukuki dayanaktan yoksun hale geldiğini ifade etti. Karar, projenin tüm planlama ve uygulama süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor.

NE ANLAMA GELİYOR?

İBB yetkililerine göre, mahkeme kararı, Kanal İstanbul Projesi'nin hukuki ve çevresel dayanaklarının zayıflattı. Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin bu karar, projeyle ilgili diğer davaların sonucunu da etkileyebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ve bilirkişi raporunun lehe olduğu bir başka davada da iptal kararının çıkması bekleniyor.

Kanal İstanbul Projesi'ne yargı freni: Tüm planlar hukuki dayanaktan yoksun hale geldi
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Adalet Tek kişinin Ağzından çıkıcak söze bakıyor!! Okadar dağılınnnnnn reis ne derse odurr :))

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Haber YorumlarıSer_hat:

Tek derdimiz kanal İstanbul mu...

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