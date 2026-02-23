Haberler

Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Beştepe'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı. Toplantıda, emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca terörsüz Türkiye süreci ve bölgesel gelişmeler de masada olacak.

  • Kabine toplantısında emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesine zam yapılması konusu ele alınacak.
  • Toplantıda Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler ile infaz düzenlemesi görüşülecek.
  • Kabine toplantısında ABD'nin İran'a müdahale tehdidi, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'de ateşkes konuları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantıda emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağı konusu ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

Kabinenin ana gündem maddelerinden biri "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılması planlanan yasal adımlar olacak. Geçtiğimiz hafta ortak raporunu yayımlayan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı metin değerlendirilecek. Edinilen bilgilere göre özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler masaya yatırılacak.

BÖLGESEL GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi, Türkiye'nin İran ve ABD ile yürüttüğü diplomatik temaslar ile Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak. Gazze'de ateşkesin korunması, ramazan ayında bölgeye insani yardım ulaştırılması ve uluslararası barış gücü önerisi de gündemde olacak.

BAKAN FİDAN'DAN BRİFİNG

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'de düzenlenen Barış Kurulu toplantısına ilişkin Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

EKONOMİ VE DENETİMLER

Kabine toplantısında Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat denetimleri ile 2026 yılı enflasyonla mücadele adımları da değerlendirilecek. Emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağına ilişkin değerlendirme de toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

İKİ İSMİN İLK TOPLANTISI

Öte yandan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine toplantısına ilk kez katılıyor.

Kaynak: Haberler.com
