Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe'de toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücretteki yapılması planlanan artışla ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

GÖZLER 4. TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü kez toplanmış, işveren kesimi herhangi bir rakam açıklamamıştı. Türk-İş ise işçilerin 29 bin 583 lira talep ettiklerini kamuoyuna duyurmuştu. Gözler bu hafta yapılması planlanan son toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında ilgili bakanlıklara talimat vermesi bekleniyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK POLİTİKALA ELE ALINACAK

Kabine toplantısında Suriye'de atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek. Suriye topraklarının bir kısmını kontrol eden terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik izlenecek politikalar ele alınacak. Suriye'de kurulan yeni hükûmet ile yürütülmesi planlanan yeni ilişkiler de değerlendirilecek. Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde yurtlarına dönüşü de önemli başlıklar arasında.

YERLİKAYA MÜLTECİLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şu ana kadar geri dönüş yapan mülteciler hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Kritik kararların alınmasının beklendiği toplantıda ayrıca, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası arenada atılacak adımlar ve Türkiye'nin Filistin halkına yönelik yardımları önemli başlıkları arasında yer alacak.

MTV ARTIŞ ORANINDA AZALTMAYA GİDİLEBİLİR

Kulislerde, Erdoğan'ın MTV artış oranında azaltmaya gidebileceği konuşuluyor. Bu konunun da toplantıda gündeme gelebileceği belirtiliyor.