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Justin Trudeau'nun İstifa İddiaları Artıyor

Justin Trudeau'nun İstifa İddiaları Artıyor
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Liberal Parti içindeki muhalefetin artması nedeniyle bu hafta istifa edebileceği iddia edildi. İstifa duyurusunun Liberal Parti kongresi öncesinde yapılması bekleniyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bu hafta istifa edebileceği iddia edildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifa edebileceği belirtildi. Toronto merkezli The Globe and Mail gazetesinde üç kaynağa dayandırılan haberde, Trudeau'nun Liberal Parti içinde kendisine karşı artan muhalefet nedeniyle bu hafta istifasını sunmasının beklendiği öne sürüldü. Habere göre Trudeau, istifa duyurusunu Çarşamba günü gerçekleştirilecek Liberal Parti kongresi öncesinde yapabilir. Haberde, Trudeau'nun istifa etmesinin ardından partinin yeni liderlik arayışı sırasında geçici olarak görevde kalıp kalmayacağının ise belirsizliğini koruduğunu bildirildi.

Liberal Parti'de Justin Trudeau'ya yönelik destek son aylarda azalmış, hükümeti yapılan güven oylamalarından kıl payı kurtulmuş ve bazı siyasiler Trudeau'nun istifasını istemişti. Daha önce Ekim 2025'te yapılması planlanan seçimlere kadar görevde kalacağına ilişkin taahhütte bulunan Trudeau, aynı zamanda Kanada mallarına yüzde 25 gümrük vergisi tehdidinde bulunan ABD'nin göreve gelecek yeni başkanı Donald Trump'ın baskısıyla da karşı karşıya kalmıştı.

Kanada Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Aralık ayında Trudeau ile Trump'ın gümrük vergisi getirmesine karşı alınacak önlemler konusunda anlaşmazlık yaşamasının ardından istifa etmişti. Trudeau, daha sonra ise siyasi kargaşayı yatıştırmak kabinesinin üçte birini değiştirmişti. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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