Jülide Sarıeroğlu: "Yerel seçimlerden zaferlerle çıkacağımıza inanıyoruz"

SAMSUN (İHA) – Samsun'da AK Parti temayülüne katılan önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah cumhurbaşkanımız liderliğinde çok güçlü şekilde hazırlandığımız ve inanarak yürüdüğümüz 2024 Yerel Seçimlerinde de AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başarı ile bu süreçlerden zaferlerle çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

AK Parti, Samsun'da temayül heyecanı bugün yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen çevre dostu, sıfır kağıt tüketiminin olduğu e-temayül yoklamasında 3 bin 500 parti mensubu, 100'e yakın aday adayı için oy kullandı. Oy kullanma işlemi başlamadan önce açıklamalarda bulunan önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, bu yerel seçimlerden de zaferle ayrılacaklarını ifade etti.

"Yerel seçimlerden zaferlerle çıkacağımıza inanıyoruz"

Mart ayında yapılacak yerel seçimlere en güçlü adaylarla katılacaklarını ifade eden Jülide Sarıeroğlu, "2019 Yerel Seçimlerinde uyguladığımız e-temayül yoklamasını Samsun'da yapacağız. Bir demokrasi şöleni olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz. AK Parti olarak her zaman ilklerin partisi olduk. Teşkilatımızın hassasiyetleri; istişare, birlikte çalışma ve ortak akıl partimiz için her zaman çok kıymetli oldu. En önemli yansıması da temayül yoklamaları. İnşallah cumhurbaşkanımız liderliğinde çok güçlü şekilde hazırlandığımız inanarak yürüdüğümüz 2024 Yerel Seçimlerinde de AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başarı ile bu süreçlerden zaferlerle çıkacağımıza inanıyoruz. Samsun da her zaman bize en güçlü desteği veren rekorlar kıran bir şehir. İnşallah bugünkü temayül yoklamasının ardından güçlü adaylarımızla Samsun'da da yerel seçimlere güçlü adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

Temayül yoklamasını çevre dostu bir şekilde sıfır kağıt tüketimi ile gerçekleştirdiklerine de dikkat çeken Sarıeroğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü kadrolarımızla AK Parti olarak en iyi yaptığımız işi; çalışmayı sürdüreceğiz. Doğa dostu bir temayül yoklaması gerçekleştireceğiz. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesi için oy kullanılacak. Biz de süreci yakından takip edeceğiz. Yoklamamız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi akşam saatlerine kadar sürerken, aday adayları da salona oy kullanmaya gelen teşkilat mensupları ile sohbet edip, kendileri hakkında bilgi verdiler. - SAMSUN