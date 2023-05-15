İzmir, vekillerini seçti

İzmir, 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde tercihini yaptı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP İzmir'de 14 milletvekili çıkarırken, AK Parti 8, İYİ Parti 3, Yeşil Sol Parti 2 ve MHP 1 ismi milletvekili çıkardı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne kilitlendi. İzmirliler de 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde parlamentoya yollayacağı isimleri belirledi. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP İzmir'de 14 milletvekili çıkarırken, AK Parti 8, İYİ Parti 3, Yeşil Sol Parti 2 ve MHP de 1 ismi parlamentoya sokmayı başardı. İYİ Parti, bu seçimde mevcut 2 olan milletvekili sayısını 3'e çıkarırken, MHP'de ise mevcut 2 olan milletvekili sayısı 1'e düştü.

Kimler meclise girdi

CHP İzmir 1. bölgeden Yüksel Taşkın, Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, Ednan Arslan, Seda Kaya Ösen ve Haydar Altıntaş, AK Parti İzmir 1. bölgeden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atila Kaya, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, İYİ Parti İzmir 1. bölgeden Müsavat Dervişoğlu ve Ümit Özlale, Yeşil Sol Parti İzmir 1. bölgeden Burcugül Çubuk, meclise girdi. CHP İzmir 2. bölgeden Gökçe Gökçen, Rıfat Nalbantoğlu, Rahmi Aşkın Türeli, Mahir Polat, Mehmet Salih Uzun, Deniz Yücel, Mustafa Bilici, AK Parti İzmir 2. bölgeden Eyüp Kadir İnan, Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, İYİ Parti 2. bölgeden Hüsmen Kırkpınar, MHP İzmir 2. bölgeden Tamer Osmanağaoğlu, Yeşil Sol Parti 2. bölgeden İbrahim Akın, meclise girdi. 28 vekilin seçildiği İzmir'den toplam 6 kadın milletvekili, kesin olmayan sonuçlara göre parlamentoya girmiş oldu.

CHP'de meclise giremeyenler

CHP'den Devrim Barış Çelik, Sefer İpekli, Güldem Atabay, Şahbal Aras, Fulya Akçay, Mehmet Şahin Fırat, Birgül Değirmenci, Hacer Foggo, Esin Doğan Metin, Altan İnanç, Emine Helil Kınay, Ayten Gülsever, Nurşen Balcı ve Burak Kotan, meclise giremedi.

AK Parti'de meclise giremeyenler

AK Parti'den Cemal Bekle, Savcı Sayan, Enes Efendioğlu, Ömür Şanlı, Sadık Tunç, İsa Alaattinoğlu, Sait Başdaş, Serdar Muçay, Berkay Yıldızhan, Hatice Yıldız Karataş, Kerem Ali Sürekli, Muhammet Doğan, Dilek Yıldız Büyükdağ, İsmail Hancı, Ahmet Can Çelik, Gülşen Gezici, Halil Polat, Veysel Güldoğan, Güven Demirağ ve Yasin Demirel meclise giremedi.

MHP'de meclise giremeyenler

MHP'den Hasan Kalyoncu, Bahadır Bumin Özarslan, Cihan Aslan, Selahattin Şahin, Ufuk Aksoy, Sıdıka Topal, Salim Arduçlu, Lokman Kızılörenli, Nihal Baş, Ali Durut, Abdullah Batuhan Gürbüz, Hülya Aykaç, Halit Göndüz, Kayhan Derya, Abdulkadir Bektaş, İsmail Obuz, Ayşegül Ekşi, Recep Akan, Eyüp Erim Ergören, Çetin Altın, İhsan Gürkan Taşkın, Ahmet Deha İmal, Yiğit Fikri Atalı, Hasan Sekin, Erhan Elibol, Mustafa Çintaş ve Mehmet Mert Dolğaç meclise giremedi.

İYİ Parti'de meclise giremeyenler

İYİ Parti'de Öztürk Keskin, Ülkü Doğan, Ali Topçu, Figen Yıldırım, Lütfi İlteriş Öney, İsmail Aybars Aksoy, Aslan Sezgin, Gizem Albaş, Kaan Altındağ, Murat Çakar, Hasan Yıldız, Gülşah Sakar, Yiğit Karakış, Arzu Yıldırım, Tamer Cücü, Dinçer Işıktaş, Müjde Harput Apak, Mümin Yalçınkaya, Yeliz Çulha, Bülent Uygur, Miran Bacgeroğlu, Mustafa Nuri Deniz, Nazlı Buket Karasu, Mehmet Halis Köse, Mehmet Emin Cantürk, meclise giremedi.

Yeşil Sol Parti'de meclise giremeyenler

Yeşil Sol Parti'de Abdulmecit Yıldırım, Semra Kıratlı ve Canan Kebenç Özkan meclise giremedi. - İZMİR