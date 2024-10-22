MasterChef Laab tarifi! En güzel Laab tarifi! Laab tarifi nasıl yapılır? Laab için malzemeler!

Dünya mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif laab aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, laab tarifi nasıl yapılır? Laab nedir? Laab nasıl yapılır, Laab yapılırken nelere dikkat edilir?

MASTERCHEF LAABİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

6 taze soğan

1 demet nane

1 demet kişniş

100 gr beyaz lahana

150 gr salatalık

100 gr salata

kızartmak için yağ

600 gr kıyılmış tavuk eti

tuz

Sos için şekeri, balık sosunu ve limon suyunu geniş bir kapta şeker eriyene kadar karıştırın. Biberleri uzunlamasına ikiye bölün, çekirdeklerini çıkarın ve ince ince doğrayın. Limon otu çubuklarının dış yapraklarını çıkarın ve çok ince şeritler halinde kesin. Biberleri sosa ekleyin.

Taze soğanları yeşilleri de dahil olmak üzere halkalar halinde kesin. Nane ve kişnişi irice doğrayın. Lahanayı ince dilimler halinde, salatalığı dilimler halinde kesin. Salatayı ısırık büyüklüğünde parçalar halinde kesin.

Yağı büyük bir tavada ısıtın. Tavukları yüksek ateşte sürekli karıştırarak kısa süre kavurun. Biraz tuzlayın. Sosu ekleyin ve biraz soğumaya bırakın. Taze soğanı ve otları ekleyin. İstenirse balık sosuyla tatlandırın. Tavuğu lahana, salatalık ve salatayla birlikte sıcak veya soğuk olarak servis edin.