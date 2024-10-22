MasterChef karides creole tarifi! En güzel karides creole tarifi! karides creole tarifi nasıl yapılır? Karides creole için malzemeler!

Dünya mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif karides creole aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, karides creole tarifi nasıl yapılır? karides creole nedir? Karides creole nasıl yapılır, karides creole yapılırken nelere dikkat edilir?

MASTERCHEF KARİDES CREOLEİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

0.9 kg karides

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 doğranmış soğan

4 diş kıyılmış sarımsak

1/2 su bardağı un

1/2 su bardağı tereyağ

1 doğranmış kereviz sapı

2 defne yaprağı

1 doğranmış yeşil dolmalık biber

1/4 çay kaşığı arnavut biberi

1/4 çay kaşığı beyaz biber

1/4 çay kaşığı paprika biber

1/2 çay kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kaya tuzu

2 yemek kaşığı Worcestershire sos

2 yemek kaşığı acı sos



MASTERCHEF KARİDES CREOLE TARİFİ