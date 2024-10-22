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MasterChef karides creole tarifi! En güzel karides creole tarifi! karides creole tarifi nasıl yapılır? Karides creole için malzemeler!

MasterChef karides creole tarifi! En güzel karides creole tarifi! karides creole tarifi nasıl yapılır? Karides creole için malzemeler!
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Karidescreole tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel karides creole hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında karides creole hazırladı. Peki, Karidescreole tarifi nedir? Karidescreole nasıl yapılır? karides creole nedir?

Dünya mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif karides creole aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, karides creole tarifi nasıl yapılır? karides creole nedir? Karides creole nasıl yapılır, karides creole yapılırken nelere dikkat edilir?

MASTERCHEF KARİDES CREOLEİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 0.9 kg karides
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 doğranmış soğan
  • 4 diş kıyılmış sarımsak
  • 1/2 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı tereyağ
  • 1 doğranmış kereviz sapı
  • 2 defne yaprağı
  • 1 doğranmış yeşil dolmalık biber
  • 1/4 çay kaşığı arnavut biberi
  • 1/4 çay kaşığı beyaz biber
  • 1/4 çay kaşığı paprika biber
  • 1/2 çay kaşığı kuru kekik
  • 1 çay kaşığı kaya tuzu
  • 2 yemek kaşığı Worcestershire sos
  • 2 yemek kaşığı acı sos


MASTERCHEF KARİDES CREOLE TARİFİ

  • Karidesleri temizleyip ayıklayın. Başını, kabuklarını ve kuyruklarını ayırın. Ardından karidesleri buzdolabına koyun.
  • Karides stoğu yapmak için, bir tencerede bitkisel yağı orta ateşte ısıtın. Ayırdığınız baş, kabuk ve kuyrukları tencereye koyun. Hafifçe kızarana kadar yaklaşık 5 dakika soteleyin.
  • Ardından 1 soğan ve 2 diş sarımsağı ekleyin. Soğanlar yarı saydam olana kadar birkaç dakika pişirin. Kereviz, defne yaprağını ekleyin. Tencereye yaklaşık 2 litre su ekleyin. Bir kaynamaya getirin. Ardından kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişirin. Karides stoğunu ince gözenekli bir elekten geçirin ve kenara koyun.
  • Roux yapmak için, büyük bir tencerede tereyağını orta-düşük ateşte eritin. Unu ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmadan yaklaşık 5 dakika kahverengileşinceye kadar pişirin.
  • Tencerenin altını kısın. Roux koyulaşınca kalan doğranmış soğanı, yeşil dolmalık biberi, kerevizi ekleyin. Sık sık karıştırarak malzemeler yumuşayana kadar soteleyin. Ardından sarımsağı ekleyin ve kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika daha pişirin.
  • Hazırladığınız stoktan 2 su bardağı karides stoğunu tencereye ekleyin. Ardından kırmızı pul biber, paprika, kuru kekik, tuz, beyaz biber, worcestershire sos ve acı sos ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve yaklaşık 30 dakika pişirin. Damak zevkinize göre gerekiyorsa daha fazla baharat ekleyin.
  • Buzdolabındaki karidesleri çıkarın. Karidesleri tencereye ekleyin ve pembeleşinceye kadar birkaç dakika haşlayın. Fazla pişirmeyin.
  • Pilavın üzerine koyun ve taze soğanla süsleyerek servis edin.
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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