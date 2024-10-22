MasterChef phall curry tarifi! En güzel phall curry tarifi! Phall curry tarifi nasıl yapılır? Phall curry için malzemeler!

Dünya mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif phall curry aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, phall curry tarifi nasıl yapılır? Phall curry nedir? Phall curry nasıl yapılır, phall curry yapılırken nelere dikkat edilir?

MASTERCHEF PHALL CURRYİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tavuk Göğsü. Veya tavuk budu veya kuzu eti de kullanabilirsiniz.

Bitkisel Yağ. Yemek pişirmek için.

Hayalet Biberler. Daha yönetilebilir bir acı için habanero biberi kullanabilir veya daha hafif biberler kullanabilirsiniz.

Diğer Sebzeler. Soğan, yeşil soğan, sarımsak.

Domates. Salça ve küp doğranmış domates.

Baharatlar. Zencefil, köri tozu, kırmızı toz biber, kakule tozu, zerdeçal, kimyon, tuz ve karabiber.

Tavuk suyu veya bulyonu. Sebze suyu veya bulyonu da iyi olur.

Limon Suyu.

Servis için. Kıyılmış kişniş, acı pul biber veya maydanoz, haşlanmış pirinç.

Öncelikle doğradığınız tavuğu bir miktar tuz ve karabiberle tatlandırın.

Büyük bir tavada veya wok tavada bitkisel yağı orta ateşte ısıtın.

Hayalet biberleri ve soğanı ekleyin. Biberler ve soğanlar yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Hayalet biberlerle iyi havalandırılmış bir odada yemek pişirmek iyi bir fikirdir. Ben birkaç serrano biberi de ekledim çünkü onları seviyorum.

Tavuğu ekleyin ve tavuk neredeyse tamamen pişene kadar, 2-3 dakika daha, hafifçe karıştırarak pişirin.

Sonra , sarımsağı, zencefili ve yeşil soğanların çoğunu ekleyin. Sarımsak güzel kokana kadar bir dakika daha karıştırarak pişirin.

İçine köri tozu, kırmızı toz biber, kakule, zerdeçal ve kimyonu ekleyin . Karıştırın.

Salçayı ekleyip 1 dakika kadar pişirin.

Küçük doğranmış domatesleri ve tavuk suyunu ekleyip karıştırın. Hızlıca kaynatın ve ateşi kısın.

Lezzetlerin gelişmesi ve tavuğun pişmesi için 15 dakika veya daha fazla kısık ateşte pişirin. Köri sizin için biraz koyulaşacaktır.

Baharatlı tavuk köriyi hazırladığınız beyaz pilavın üzerine koyup servis edin , ardından üzerine biraz taze limon suyu sıkın.

Üzerine ekstra yeşil soğan, maydanoz veya kişniş, acı pul biber ve limon dilimleri veya dilimleri ekleyin.

Pat! Tamamdır! Kolay köri tarifi, değil mi? Çoğu köri, dünyanın en acı körisi bile, yapması çok kolaydır. Çılgınca acı! Baharatlı yemek sevenler için mükemmel.